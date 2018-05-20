Более 2200 болельщиков ФК "Реал" вернули билеты на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Болельщики испанского "Реала" решили вернуть более 2200 билетов на финальный матч футбольной Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основными причинами такого решения стали завышенные цены в Киеве, а также некоторые логистические затруднения.

Изначально заявку на билеты подало более 24 тысяч владельцев клубных абонементов, из которых 12802 болельщика стали обладателями билетов, предоставленных руководством национального чемпионата Испании. Однако из-за возникших проблем фанаты начали возвращать билеты.