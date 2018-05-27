Более 180 тыс. человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На портале Change.org появилась петиция с требованием к ФИФА и УЕФА наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса за намеренное нанесение травмы нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху и симуляции во время финала Лиги чемпионов, передает Report.

«В эпизоде с падением Рамос намеренно до последнего держал руку Салаха, что стало причиной повреждения плеча. Из-за травмы Салах не только не смог доиграть матч, но также рискует пропустить чемпионат мира – 2018. В дополнении к этому, Рамос симулировал в противоборствах с игроками «Ливерпуля», в связи с чем Садио Мане ошибочно показали жёлтую карточку.

Серхио Рамос продемонстрировал плохой пример для будущего поколения футболистов. Вместо честной игры, он использует трюки, которые противоречат духу футбола и фэйр-плей. УЕФА и ФИФА следует принять меры в отношении Рамоса и ему подобных игроков», — говорится в тексте петиции.

На данный момент, подпись под петицией поставили более 180 тыс. человек.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Салах после эпизода с борьбой за мяч с Рамосом из-за повреждения плеча был заменён на 30-й минуте.