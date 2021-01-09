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Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи

Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи Бойца легчайшего веса UFC Ирвина Риверу арестовали в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США.
Футбол
9 января 2021 г. 11:26
Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи
Ирвина Риверу

Бойца легчайшего веса UFC Ирвина Риверу арестовали в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он обвиняется по двум пунктам в покушении на убийство.

Согласно отчету об инциденте, Ривера нанес множественные ножевые ранения своим сестрам. У одной из них повреждения спины, головы и руки, у другой – спины, головы, рук и кистей.

Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Ривера дебютировал в UFC в мае прошлого года. Его рекорд в UFC составляет 1-2.

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