Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи

Бойца легчайшего веса UFC Ирвина Риверу арестовали в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США.

Бойца легчайшего веса UFC Ирвина Риверу арестовали в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он обвиняется по двум пунктам в покушении на убийство.

Согласно отчету об инциденте, Ривера нанес множественные ножевые ранения своим сестрам. У одной из них повреждения спины, головы и руки, у другой – спины, головы, рук и кистей.

Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Ривера дебютировал в UFC в мае прошлого года. Его рекорд в UFC составляет 1-2.