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Богатейший человек Великобритании хочет купить французский клуб

Богатейший человек Великобритании хочет купить французский клуб

Богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет приобрести французский футбольный клуб "Ницца".

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил брат миллиардера Роберт Рэтклифф.

"Мы не хотим приобретать клуб, в котором необходимо все строить заново. У "Ниццы" великолепный стадион и современный тренировочный центр", - сказал он.  

Он добавил, что его брат, болельщик "Манчестер Юнайтед", хочет инвестировать средства в футбол.  

Роберт Рэтклифф уточнил, что владелец "Ниццы" Чиэнь Ли ответил отказом на предложение о продаже клуба: "Он сказал, что был готов продать клуб, но спустя сутки нас проинформировали о том, что он не хочет рассматривать предложения". 

Отметим, что состояние Джима Рэтклиффа, который в 2017 году приобрел швейцарский футбольный клуб "Лозанна", оценивается в 24,5 миллиарда евро. "Ницца" после 30 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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