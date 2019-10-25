Боевая ничья в матче Лиги Европы "Карабах" - АПОЭЛ - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Report представляет фоторепортаж с матча III тура группового этапа Лиги Европы "Карабах" - АПОЭЛ, прошедшего в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (2:2).

Отметим, что на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

На 29-й минуте гости восстановили равновесие. Первоначально гол был записан на капитана АПОЭЛ, защитника Николаса Янну, однако, позже статисты оформили действие как автогол защитника хозяев Максима Медведева. Под занавес первой половины встречи АПОЭЛ вышел вперед благодаря точному удару нападающего Линуса Халлениуса. Во второй тайме защитник "Карабаха" Айлтон спас хозяев от поражения, забив гол на 58-й минуте.

После трех матче "Карабах" с 4 очками занимает на данный момент второе место в группе А. АПОЭЛ с первым заработанным очком в Баку замыкает турнирную таблицу. Лидирует с 6 очками испанская "Севилья", а люксембургский "Дюделанж располагается на третьем месте (3 очка).