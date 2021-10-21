Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд признан лучшим футболистом третьей игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд признан лучшим футболистом третьей игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В борьбе за приз Блинд опереди голкипера "Ливерпуля" Алиссона Беккера, полузащитника австрийского "Зальцбурга" Ноа Акафора и защитника лиссабонского "Спортинга" Себастьяна Коатеса.

На этой неделе "Аякс" разгромил "Боруссию" (4:0). В этом матче Блинд забил один гол и отдал результативную передачу. "Аякс" с 9 очками занимает первое место в группе С.