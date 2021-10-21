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Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Полузащитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд признан лучшим футболистом третьей игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
21 октября 2021 г. 18:49
Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник амстердамского "Аякса" Дейли Блинд признан лучшим футболистом третьей игровой недели группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В борьбе за приз Блинд опереди голкипера "Ливерпуля" Алиссона Беккера, полузащитника австрийского "Зальцбурга" Ноа Акафора и защитника лиссабонского "Спортинга" Себастьяна Коатеса.

На этой неделе "Аякс" разгромил "Боруссию" (4:0). В этом матче Блинд забил один гол и отдал результативную передачу. "Аякс" с 9 очками занимает первое место в группе С.

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