Блаттер заявил об окончании своей работы в футболе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности на восемь лет, заявил, что его работа в футболе окончена, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Я завершил свою работу в футболе, — заявил Блаттер, которого цитирует Wall Street Journal. — Я потерял веру в нашу организацию 27 мая, когда вмешались органы юстиции США. В тот же день они представили ФИФА как мафиозную структуру".

Как сообщает "Le Monde", Блаттер получил приглашение работать журналистом на Международном французском радио.