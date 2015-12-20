Блаттер заявил, что комитет ФИФА снял с него обвинения в коррупции

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Отстраненный от футбольной деятельности президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что арбитражная палата комитета по этике организации сняла с него обвинения в коррупции, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) 25 сентября открыло дело против Блаттера, который подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини в 2011 году. В начале октября комитет ФИФА по этике отстранил Блаттера и Платини на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом. Арбитражная палата ФИФА 23 ноября открыла дело в отношении как Блаттера, так и Платини на основании докладов, отправленных комитетом ФИФА по этике. СМИ сообщили, что обоим чиновникам может грозить пожизненное отстранение.

Блаттер посетил слушания комитета по этике в четверг, Платини в пятницу представлял его адвокат. Решение арбитражной палаты комитета по этике ФИФА будет объявлено в понедельник.

"Ханс-Йоахим Эккерт (глава арбитражной палаты комитета по этике) вел себя очень корректно. В начале он сказал, что обвинения в коррупции отозваны", — цитирует Блаттера Blick.ch.

Кроме обвинений в коррупции Блаттер обвиняется в халатности при выполнении обязанностей президента ФИФА.