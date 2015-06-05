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    ​Блаттер сообщил о начале реформ в ФИФА

    Я хочу, чтобы программа реформирования была полноценной

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности президента ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о начале реформ в организации, передает Report.

    "Я хочу, чтобы программа реформирования была полноценной, и осознаю, что только конгресс ФИФА может дать ход этим реформам", — приводит слова Блаттера официальный сайт Международной федерации футбола.

    Отметим, что данное заявление было сделано после встречи с главой комиссии по аудиту Доменико Скала. Как говорится в заявлении, Скала и Блаттер сейчас работают над тем, чтобы инициировать полноценную реформу администрации и структуры ФИФА.

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