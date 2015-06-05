​Блаттер сообщил о начале реформ в ФИФА

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности президента ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о начале реформ в организации, передает Report.

"Я хочу, чтобы программа реформирования была полноценной, и осознаю, что только конгресс ФИФА может дать ход этим реформам", — приводит слова Блаттера официальный сайт Международной федерации футбола.

Отметим, что данное заявление было сделано после встречи с главой комиссии по аудиту Доменико Скала. Как говорится в заявлении, Скала и Блаттер сейчас работают над тем, чтобы инициировать полноценную реформу администрации и структуры ФИФА.