​Блаттер: Скандал в ФИФА является следствием политического противостояния России и США

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что причиной коррупционного скандала в федерации стал "конфликт двух крупнейших геополитических сил" - России и США, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По словам Блаттера, кампания против него была изначально инициирована главой УЕФА Мишелем Платини, однако позже она переросла в "политические разборки".

По мнению Блаттера, страны, которые проиграли России право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, "включились в кампанию по развалу ФИФА". По словам Блаттера, "чемпионат мира и президент ФИФА оказались в эпицентре конфликта двух крупнейших геополитических сил".

Среди стран, которые соперничали с Россией за право проведения Чемпионата мира в 2018 году, были и США. Исполком ФИФА решил, что чемпионат пройдет в России, в декабре 2010 года.