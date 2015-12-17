Блаттер потребовал вернуть ему полномочия

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал отменить решение о временном отстранении от исполнения обязанностей, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

По словам адвоката Блаттера, собранные в ходе расследования данные подтверждают, что президент ФИФА не нарушал этический кодекс организации. В связи с этим юрист призвал прекратить расследование в отношении своего клиента.

В октябре Блаттера вместе с главой УЕФА Мишелем Платини отстранили от исполнения обязанностей на 90 дней. Поводом стали возникшие в их адрес подозрения в коррупции: следствие заинтересовалось 2 млн франков, которые Блаттер перевел Платини в 2011 году.

Оба функционера отрицают свою вину. Блаттер на фоне психологического стресса попал в больницу и, как он сам утверждает, чуть не умер. "Я был между поющими ангелами и дьяволом, уже разводившим огонь", – заявил функционер.

Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, в конце мая выиграл очередные выборы президента организации. Однако уже несколько дней спустя он объявил, что добровольно слагает с себя полномочия.

Поводом для такого шага послужил коррупционный скандал, разгоревшийся в ФИФА незадолго до выборов. В Швейцарии по запросу властей США были задержаны по подозрению в коррупции сразу несколько высокопоставленных чиновников организации.

Блаттер остался на посту главы ФИФА до выборов нового президента организации. Они пройдут в феврале 2016 года. Их фаворитом поначалу считался Платини, но теперь не исключено, что он не сможет принять в них участие из-за дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Платини на отстранение от обязанностей, но в то же время порекомендовал не продлевать дисквалификацию, истекающую 5 января.

Это оставляет Платини шанс баллотироваться в президенты ФИФА, но только если исполком организации согласится зарегистрировать его.