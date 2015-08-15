​Блаттер обвинил Платини в давлении на его родственников

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Действующий глава ФИФА Зепп Блаттер обвинил руководителя европейского футбола Мишеля Платини в давлении на своего 80-летнего брата перед выборами главы международной футбольной организации, сообщает Report со ссылкой на РБК.

В интервью голландскому изданию de Volkskrant Блаттер сообщил, что накануне голосования 29 мая в Цюрихе Платини позвонил его брату Петеру и заявил, что "главе ФИФА нужно снять свою кандидатуру, иначе он отправится в тюрьму".

Блаттер свое решение не изменил и 29 мая был в четвертый раз переизбран на пост главы ФИФА. Спустя несколько дней он объявил о своей отставке, однако новые выборы пройдут лишь 26 февраля 2016 года, а до этого времени швейцарец продолжит руководить мировым футболом.

Сам Платини, который считается главным оппонентом Блаттера, не стал комментировать заявление. В его пресс-службе обвинения назвали ложными, объяснив, что глава ФИФА таким образом пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем в организации.