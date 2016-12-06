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    Блаттер не будет оспаривать свое отстранение от футбола

    Я не буду подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что не будет подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии на свое отстранение от футбольной деятельности.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник отклонил апелляцию Блаттера, пытавшегося оспорить свое отстранение от футбола на шесть лет.

    "Я не буду подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии", - цитирует Блаттера Франс Пресс.

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