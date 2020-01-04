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Бывший судья ФИФА назвал новорождённого сына Сантьяго Бернабеу - ФОТО

​Бывший судья ФИФА назвал новорождённого сына Сантьяго Бернабеу

Экс-арбитр ФИФА Пабло Лунати назвал своего новорождённого сына в честь стадиона мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Как передает Report бывший аргентинский рефери является фанатом «Ривер Плейт». Назвать сына в честь стадиона в Мадриде он решил по той причине, что именно там его любимая команда обыграла принципиального соперника в лице «Бока Хуниорс» и выиграла Кубок Либертадорес в 2018 году.

Лунати работал на матчах высшего аргентинского дивизиона с 2004 по 2016 год. В период с 2007 по 2012 год он обслуживал международные матчи под эгидой ФИФА. 

После завершения судейской карьеры Лунати признался, что является фанатом «Ривер Плейт». Также он рассказал, что в матчах, которые обслуживал с участием любимой команды, помогал ей своими решениями.

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