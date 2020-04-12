Наверх

Экс-игрок "Ювентуса" и "Челси" излечился от рака

​Бывший игрок сборной Италии излечился от рака

Бывший нападающий сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

Об этом Report передает со ссылкой на Daily Mail.

"Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", — цитирует Виалли издание.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С "Челси" он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков. В составе "Ювентуса" итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!