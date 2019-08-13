Бывший игрок итальянского "Парма" перейдет в "Зиря"

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" достиг договоренности с новым легионером.

Как сообщает Report со ссылкой на издание RPP, местный клуб осуществит трансфер перуанского футболиста левого фланга Альваро Ампуэро. Последней командой 27-летнего защитника был "Депортиво Мунисипаль". В скором времени ожидается подписание официального контракта.

Отметим, что первый раз в качестве легионера Ампуэро выступал в Италии. В 2013 году перешел в "Парму", а затем передан в аренду клубам "Падова" и "Салернитана".