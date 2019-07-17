Бывший футболист "Ромы" Де Росси может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс"

Бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси может стать игроком аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс".

Как передаёт Report, об этом сообщил официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, аргентинская команда и хавбек могут заключить соглашение уже на текущей неделе. Контракт будет длиться до марта 2020 года. За это время полузащитник заработает €500 тыс.

По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому", поскольку клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение. Ранее будущее футболиста связывали с итальянскими клубами "Болонья", "Милан", "Сампдория" и "Фиорентина", с некоторыми американскими командами и петербургским "Зенитом". Также сообщалось, что Де Росси может присоединиться к тренерскому штабу сборной Италии во главе с Роберто Манчини.