Экс-футболист "Реал Мадрида" назначен главным тренером "Валенсии"

Определился новый главный тренер испанской "Валенсии".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новым главным тренером команды назначен экс-футболист "Реал Мадрида" Альберт Селадес.

Согласно заключенному с 41-летним специалистом контракту, он будет новым главным тренером первой команды до июля 2021 года. На тренерском мостике "летучих мышей" Селадес заменит Марселино Тораля, который покинул клуб сегодня после разногласий с руководством.

Отметим, что ранее Альберт Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира - 2018. В 2000 - 2005 годах бывший защитник надевал форму мадридского клуба.