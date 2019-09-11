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Экс-футболист "Реал Мадрида" назначен главным тренером "Валенсии"

Бывший футболист "Реал Мадрида" назначен главным тренером "Валенсии"

Определился новый главный тренер испанской "Валенсии".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новым главным тренером команды назначен экс-футболист "Реал Мадрида" Альберт Селадес. 

Согласно заключенному с 41-летним специалистом контракту, он будет новым главным тренером первой команды до июля 2021 года. На тренерском мостике "летучих мышей" Селадес заменит Марселино Тораля, который покинул клуб сегодня после разногласий с руководством.

Отметим, что ранее Альберт Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира - 2018. В 2000 - 2005 годах бывший защитник надевал форму мадридского клуба. 

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