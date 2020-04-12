​Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" выписан из больницы

Шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш, чей тест на коронавирус дал положительный результат, выписан из больницы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Metro.

69-летний Далглиш в среду был госпитализирован с коронавирусом, отмечалось, что у него отсутствуют симптомы заболевания.

Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе "Селтика". Выступая за "Ливерпуль", он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов). В качестве тренера он трижды приводил "Ливерпуль" к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с "Блэкберном". В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.