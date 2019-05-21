СМИ: бывший футболист "Челси" Лэмпард может возглавить команду, сменив Сарри

Главный тренер "Дерби Каунти" и бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский клуб в новом сезоне, сменив на этом посту нынешнего наставника команды Маурицио Сарри.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, "Челси" сменит главного тренера независимо от результата финального матча Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Встреча состоится 29 мая в Баку.

Сообщается, что инициатором увольнения Сарри является владелец клуба Роман Абрамович. Причиной стали взаимоотношения итальянского специалиста с фанатами команды. Абрамович рассчитывает наладить ситуацию приглашением на пост главного тренера именитого футболиста "Челси", его бывшего капитана Лэмпарда.

Англичанин текущий сезон проводит во главе "Дерби Каунти". Команда в Чемпионшипе заняла шестое место, набрав 74 очка после 46 матчей.