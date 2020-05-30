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Бывший футболист азербайджанского происхождения дебютировал в боксе - ВИДЕО

​Бывший футболист азербайджанского происхождения дебютировал в боксе

Александр Алиев

Бывший полузащитник сборной Украины и московского "Локомотива", футболист азербайджанского происхождения Александр Алиев дебютировал в боксе в рамках шоу "Битва".

Как передает Report, видео опубликовано в YouTube-канале XSPORT.ua.

35-летний Алиев боксировал с актером Никитой Вакулюком. Поединок завершился поражением экс-футболиста.

Алиев известен по выступлениям за киевское "Динамо", московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи". Последним профессиональным клубом в карьере игрока был казахстанский "Тараз".

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