Бывший друг Марадоны стал бомжом

Пьетро Пузоне https://report.az/storage/news/bc75d6769500371e33dc89792a4f83c4/98d3d8e1-d2ef-46b7-ba93-082eaaca27ea_292.jpg

Бывший итальянский полузащитник Пьетро Пузоне, который был игроком легендарного "Наполи", завоевавшего Скудетто в 1987 году и выигравшего Кубок Италии в том же году, радикально изменил свою жизнь.

Как передает Report, что Пузоне тогда был в хороших дружеских отношениях с Диего Марадоной, который был лидером того "Наполи". Вместе они часто посещали вечеринки, которые не обходились без алкоголя и наркотиков.

Жизнь Пьетро Пузоне радикально изменилась с тех пор. Спустя более 30 лет с того времени Пузоне живет на улице в родном для себя городе Ацерра, расположенном в 14 километрах от Неаполя.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, живущего без крова на головой Пузоне нашли его бывшие партнеры по Наполи. Источник сообщает, что проблемы экс-футболиста начались после завершения карьеры, так как он не сумел избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Как рассказал мэр Ацерра Раффаэле Летьери, последний раз он пытался убедить Пузоне отправится на лечение в мае во время пандемии коронавируса.

"Мы общались в мае, когда была вспышка коронавируса. Предыдущие беседы со службой наркомании не дали результаты. Если старые товарищи убедят его, заставят почувствовать себя нужным, то это может быть правильным стимулом для него изменить свою жизнь", - сказал он.