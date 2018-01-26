Билл Гейтс сыграл в настольный футбол с полузащитником "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Учредитель Microsoft Билл Гейтс сыграл в настольный футбол с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Хуаном Мата.

Как сообщает Report, компанию им составили активистка из Пакистана Малала Юсуфзай и премьер-министр Норвегии Эрна Сулберг.

Напомним, Мата создал фонд Common Goal, который призывал жертвовать игроков и тренеров на благотворительность один процент от зарплаты. За полгода 36 футболистов из 18 стран внесли в фонд порядка 439 тысяч фунт стерлингов.