​Билеты на товарищеский матч Азербайджан-Молдова поступили в продажу еще по одному адресу

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Билеты на товарищеский матч между сборными Азербайджана и Молдовы, который состоится 17 ноября, поступили в продажу также в Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, болельщики, желающие следить за игрой на стадионе, могут с сегодняшнего дня приобрести билеты на указанной территории.

Кроме того, пункты продажи билетов расположены в торговом центре 28 Mall, центре обслуживания клиентов "Сахиль" компании Bakcell, кассах Bakcell Arena и на сайте www.tickets.affa.az.

Стоимость билетов VİP-сектора - 10 манатов, билетов на остальные места - 1 манат.