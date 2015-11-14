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    ​Билеты на товарищеский матч Азербайджан-Молдова поступили в продажу еще по одному адресу

    Стоимость билетов VIP-сектора - 10 манатов, билетов на остальные места - 1 манат

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Билеты на товарищеский матч между сборными Азербайджана и Молдовы, который состоится 17 ноября, поступили в продажу также в Бакинском олимпийском стадионе. 

    Как сообщает Report, болельщики, желающие следить за игрой на стадионе, могут с сегодняшнего дня приобрести билеты на указанной территории.

    Кроме того, пункты продажи билетов расположены в торговом центре 28 Mall, центре обслуживания клиентов "Сахиль" компании Bakcell, кассах Bakcell Arena и на сайте www.tickets.affa.az.

    Стоимость билетов VİP-сектора - 10 манатов, билетов на остальные места - 1 манат.

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