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Билеты на матч "Карабах" - "Ракув" поступили в продажу

Билеты на матч "Карабах" - "Ракув" поступили в продажу В продажу поступили билеты на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и польским "Ракувом" в Баку.
Футбол
25 июля 2023 г. 14:29
Билеты на матч Карабах - Ракув поступили в продажу

В продажу поступили билеты на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и польским "Ракувом" в Баку.

Как сообщает Report, цены на билеты варьируются в пределах 5 -75 манатов.

Болельщики могут приобрести билеты в пунктах продаж Iticket.az (или онлайн на сайте iticket.az), а также в фан-шопе клуба в Парк Бульваре.

Напомним, что матч, запланированный на 2 августа, начнется в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе. Первый матч пройдет в Польше 26 июля.

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Версия на английском языке Tickets for Qarabag vs. Rakow match put on sale
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Rakuv" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

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