Билеты на матч "Карабах" - "Ракув" поступили в продажу

В продажу поступили билеты на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и польским "Ракувом" в Баку.

В продажу поступили билеты на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и польским "Ракувом" в Баку.

Как сообщает Report, цены на билеты варьируются в пределах 5 -75 манатов.

Болельщики могут приобрести билеты в пунктах продаж Iticket.az (или онлайн на сайте iticket.az), а также в фан-шопе клуба в Парк Бульваре.

Напомним, что матч, запланированный на 2 августа, начнется в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе. Первый матч пройдет в Польше 26 июля.