Билеты на матч "Карабах" - "Олимпия" выставлены на продажу

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Билеты на ответный матч между "Карабахом" и словенской "Олимпией" в рамках I квалификационного этапа Лиги Чемпионов уже выставлены на продажу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, минимальная стоимость билета на матч, который состоится 18 июля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова, составляет 1 манат.

Цены на билеты в другие сектора варьируются от 2 до 10 манатов, билеты в VIP-ложе составляет 50 манатов.

При покупке билетов надо предоставить удостоверение личности. Билеты можно приобрести онлайн на сайте iTicket.az и в 9 точках продаж в городе Баку – в кассах стадиона им. Тофика Бахрамова, центрах ASAN-хidmət, кассе Дворца им.Гейдара Алиева, торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall, Park Bulvar (Fanshop ФК "Карабах"), по адресу М.Расулзаде, 3 (близ кинотеатра "Азербайджан"), пр.Бюльбюля – ул.Низами (близ кинотеатра "Низами") ул. Узеира Гаджибекова, 69x (за Домом правительства).

Матч состоится в 21:00 по местному времени.