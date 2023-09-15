Билеты на матч "Карабах" - "Мольде" поступят в продажу

Билеты на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Мольде" (Норвегия) завтра поступят в продажу с 12:00 на "iticket.az".

Билеты на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Мольде" (Норвегия) завтра поступят в продажу с 12:00 на iticket.az.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу чемпиона страны в Facebook, стоимость билетов на поединок, который пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, составит 5, 20, 40 и 100 манатов соответственно.

Для болельщиков, желающих приобрести билеты в секторы VVIP C и VVIP D и воспользоваться преимуществами VIP Lounge - 200 манатов, а также:

в торговых точках Iticket.az (онлайн продажа на сайте iticket.az);

Фан-магазин ФК "Карабах" расположенном в Парк-бульваре;

Кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, противостояние состоится 21 сентября в 20:45 по бакинскому времени.