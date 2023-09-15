О нас

Билеты на матч "Карабах" - "Мольде" поступят в продажу

Билеты на матч "Карабах" - "Мольде" поступят в продажу Билеты на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Мольде" (Норвегия) завтра поступят в продажу с 12:00 на "iticket.az".
Футбол
15 сентября 2023 г. 23:04
Билеты на матч Карабах - Мольде поступят в продажу

Билеты на матч группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Мольде" (Норвегия) завтра поступят в продажу с 12:00 на iticket.az.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу чемпиона страны в Facebook, стоимость билетов на поединок, который пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, составит 5, 20, 40 и 100 манатов соответственно.

Для болельщиков, желающих приобрести билеты в секторы VVIP C и VVIP D и воспользоваться преимуществами VIP Lounge - 200 манатов, а также:

в торговых точках Iticket.az (онлайн продажа на сайте iticket.az);

Фан-магазин ФК "Карабах" расположенном в Парк-бульваре;

Кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, противостояние состоится 21 сентября в 20:45 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” - “Molde” oyununun biletləri satışa çıxarılacaq

Другие новости из категории

ЧМ-2024: Сборная Азербайджана по футзалу проиграла Румынии
ЧМ-2024: Сборная Азербайджана по футзалу проиграла Румынии
15 сентября 2023 г. 21:57
УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении
УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении
15 сентября 2023 г. 09:52
Орхан Мамедов встретился с президентом Федерации футбола Турции
ФотоОрхан Мамедов встретился с президентом Федерации футбола Турции
14 сентября 2023 г. 23:35
Кубок Европы по мини-футболу: Зангезур вышел в плей-офф
Кубок Европы по мини-футболу: "Зангезур" вышел в плей-офф
14 сентября 2023 г. 20:07
В ФК Карабах произведено новое назначение
В ФК "Карабах" произведено новое назначение
13 сентября 2023 г. 22:02
Полузащитник Вератти перешел из ПСЖ в катарский Аль-Араби
Полузащитник Вератти перешел из ПСЖ в катарский "Аль-Араби"
13 сентября 2023 г. 21:22
Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу Зиря в Лиге Чемпионов
ФотоОрхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу "Зиря" в Лиге Чемпионов
13 сентября 2023 г. 16:57
Сборная Англии по футболу установила рекорд
Сборная Англии по футболу установила рекорд
13 сентября 2023 г. 05:17
ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии
ЕВРО-2024: Испания и Бельгия одержали крупную победу, Грузия уступила Норвегии
13 сентября 2023 г. 01:58
Сборная Азербайджана по футболу U-21 уступила на выезде Сербии
Сборная Азербайджана по футболу U-21 уступила на выезде Сербии
13 сентября 2023 г. 00:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi