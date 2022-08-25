Билеты на матч Азербайджан - Казахстан поступили в продажу

Поступили в продажу билеты на матч между сборными Азербайджана и Казахстана в рамках шестого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА

Поступили в продажу билеты на матч между сборными Азербайджана и Казахстана в рамках шестого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на İTicket.az, цены на билеты варьируются в пределах 2-10 манатов.

По одному удостоверению личности болельщик может приобрести только один билет.

Матч Азербайджан-Казахстан начнется в 20:00 25 сентября на стадионе "Далга Арена". 22 сентября сборная Азербайджана сыграет в гостях со сборной Словакии. Азербайджанская команда находится на третьем месте с 4 очками после четырех матчей в 3-й группе Лиги С.