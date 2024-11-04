Билеты на матч Азербайджан - Эстония поступили в продажу

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила о старте продаж билетов на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Эстонии.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила о старте продаж билетов на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Эстонии.

Как сообщает Report, матч 5-го тура состоится 16 ноября на городском стадионе Габалы, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Для удобства болельщиков в день игры будет организована продажа билетов непосредственно на стадионе. Стоимость установлена в размере 2 манатов за билеты 2-й категории и 20 манатов за VIP-места. Билеты 1-й категории обойдутся в 5 манатов.

Приобрести билеты можно также заранее в кассах и сервис-центрах сети iTicket.az, расположенных в торговых центрах Gənclik Mall и 28 Mall в Баку, киосках в центре города, а также в ряде центров ASAN xidmət в Баку и Сумгайыте.