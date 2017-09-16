Билеты на матч Азербайджан-Чехия поступили в продажу

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Билеты на матч отборочного турнира Чемпионата мира 2018 между сборными Азербайджана и Чехии поступили в продажу.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу АФФА в Facebook, билеты можно приобрести в Центрах обслуживания Asan (1,2,3 и 4), в кассах Дворца Гейдара Алиева, 28 Mall, Ganclik Mall, по адресам ул. М.Расулзаде (вблизи к/т "Азербайджан"), проспект Бюль-Бюля, ул. Низами, (вблизи к/т "Низами"), ул. Узеира Гаджибекова, 69 (за Домом правительства), а также онлайн на сайте iTicket.az.

Цены на билеты в соответствии с категориями составляют 1-6, на VIP-места - 50 манатов.

Напомним, что встреча национальных сборных Азербайджана и Чехии состоится 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе.