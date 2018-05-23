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    Билеты на игру между сборными Казахстана и Азербайджана выставлены на продажу

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Билеты на товарищеский матч между сборными Казахстана и Азербайджана по футболу выставлены на продажу.

    Как сообщает Report, цена билетов на игру, которая состоится 5 июня в Астане, варьируется в пределах 500-2000 тенге (2,5 – 10 манатов).

    Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что сборная Азербайджана 29 мая проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана на Бакинском олимпийском стадионе, 9 июня – в Риге со сборной Латвии.

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