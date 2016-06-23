​Bild: Если Великобритания останется в членстве ЕС, мы заявим о прохождении мяча в ворота на ЧМ в 1966 году

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Мы откажемся от своих претензий касательно неправильно забитого британской командой гола в ворота сборной Германии в 1966 году. Мы предпримем этот шаг в случае, если Великобритания останется в членстве Евросоюза".

Как сообщает Report, об этом отмечается в статье журналиста издания Bild Танита Коха.

Он также коснулся гола, засчитанного Тофиком Бахрамовым 50 лет назад на решающей встрече чемпионата мира. В случае, если Великобритания не выйдет из членства Евросоюза, правоту Т.Бахрамова подтвердят: "Мы даже заявим, что мяч прошел в ворота".

Отметим, что сегодня в Великобритании пройдет референдум среди 46,5 млн. избирателей. На референдуме внесут ясность в вопрос о том, останется ли королевство в составе Евросоюза или нет.

В финале чемпионата мира на стадионе "Уэмбли" в 1966 году на игре между командами Великобритании и Германии с равным счетом 2:2 нападающий сборной Великобритании Джеффри Херстин ударил мячом в угол ворот сборной Германии и судья боковой линии Тофик Бахрамов засчитал этот эпизод как гол. Благодаря этому голу британская команда вышла вперед и, забив через некоторое время очередной гол, в первый и пока единственный раз в истории стала чемпионом мира.