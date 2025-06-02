Безупречная организация и историческая победа - сборная Азербайджана сильнейшая в мире

Сборная Азербайджана по мини-футболу завоевала титул чемпиона мира, одержав уверенную победу на домашнем турнире в Баку. Команда под руководством Эльшада Гулиева завоевала титул, обыграв в финале сборную Венгрии со счетом 4:2.

Сборная Азербайджана по мини-футболу завоевала титул чемпиона мира, одержав уверенную победу на домашнем турнире в Баку. Команда под руководством Эльшада Гулиева обыграла в финале сборную Венгрии со счетом 4:2.

Финал состоялся 1 июня на Национальной гимнастической арене и стал кульминацией турнира, в котором приняли участие 32 команды.

Азербайджан начал чемпионат с ничьей против Бахрейна, но затем уверенно победил Словению и Мавританию, выйдя из группы с первого места.

В 1/8 финала команда встретилась с действующим чемпионом — Румынией. Основное время завершилось вничью — 1:1, но в серии пенальти азербайджанцы оказались точнее — 2:1. Следующий этап — четвертьфинал — стал рекордным по числу зрителей: матч с Англией посетили 7007 человек, что стало новым мировым рекордом для турниров по мини-футболу. В напряженной игре сборная Азербайджана одержала победу и прошла дальше.

В полуфинале азербайджанцы встречались с Черногорией. Два года назад команда уже доходила до этой стадии, но тогда осталась без медалей. В этот раз сценарий оказался иным — победа 2:1 обеспечила выход в финал и, как минимум, серебро. Однако команда не собиралась останавливаться на достигнутом.

Финальный матч против Венгрии стал апогеем турнира. С первых минут под оглушающую поддержку трибун сборная Азербайджана захватила инициативу и уверенно довела игру до победы — 4:2. Таким образом, 1 июня вошло в историю не только мини-футбола, но и в спортивную историю Азербайджана.

Этот успех стал продолжением победы на чемпионате Европы 2022 года и подтвердил статус Азербайджана как одного из лидеров мирового мини-футбола.

Кроме того, cтоит также отметить высокую оценку организации турнира. Федерация мини-футбола Азербайджана, по признанию представителей Международной федерации, продемонстрировала пример безупречного проведения соревнований.

Азербайджан празднует не только спортивную победу, но и успех в качестве хозяина престижного мирового турнира — достойно, ярко и организованно.