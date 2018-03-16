Беюкагу Гаджиева похоронят сегодня на кладбище в Кешля

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Скончавшийся сегодня известный в Азербайджане футбольный тренер Беюкага Гаджиев будет похоронен в 14:30.

Об этом Report сообщил председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов.

Он сообщил, что покойного предадут земле на кладбище в поселке Кешля.

Церемония прощания с ним состоится в мечети в Кешля.

8 февраля Б.Гаджиев перенес инфаркт. В Центральной клинической больнице ему на сердце установили два стента.

Напомним, что родившийся 20 апреля 1959 года в Нахчыване Б.Гаджиев в 2006 году завоевал чемпионство Азербайджана с клубом "Баку", в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 привел к чемпионству и кубку Азербайджана "Нефтчи". Кроме того, он впервые вывел "Нефтчи" в групповой этап лиги Европы в сезоне 2012-2013.

Аллах рехмет элесин!