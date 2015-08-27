​Беюкага Гаджиев: У "Карабаха" больше шансов, чем у "Габалы"

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Член Комитета тренеров АФФА Беюкага Гаджиев поделился мыслями об ответных встречах клубов "Карабах" и "Габала" на этапе плей-офф Лиги Европы.

В заявлении Report бывший главный тренер "Нефтчи" отметил о некоторых трудностях по мере прохождения этапов: "Команды отсеиваются и высших этапов достигают лучшие. Мы смотрели первые игры как "Габалы", так и "Карабаха". Обе команды должны собраться и продемонстрировать серьезное отношение".

Оценивая шансы команд на приобретение путевки в групповой этап, Б.Гаджиев сказал, что по сравнению в "Габалой", "Карабах" имеет наибольшие шансы: "Команда "Карабах" превосходит со счетом 1:0. Однако ничьи здесь не будет. Либо "Карабах", либо команда-соперница забьют гол. К игре нужно отнестись со всей серьезностью. "Габала" не забила гол на первой игре. У них шансы 50 на 50. В футболе нет незаменимых команд".

Член Комитета тренеров упомянул также "Нефтчи", в котором в свое время был главным тренером. Данный вопрос он объяснил следующим образом: "Я отвык говорить о "Нефтчи", так как эта команда была мне очень дорога. В течение 3-х лет я показал 6 результатов. Теперь, видя нынешнее положение "Нефтчи", мне не хочется говорить что-либо".

Б.Гаджиев также не исключил возможность возвращения в "Нефтчи": "В жизни нужно верить в чудо. Никто не знает, что произойдет завтра. Желаю успехов каждому, кто там работает".