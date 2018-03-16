Беюкага Гаджиев похоронен

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись похороны скончавшегося известного футбольного тренера Беюкаги Гаджиева.

Как сообщает Report, церемония прощания была организована в доме для проведения различных мероприятий в квартале, где проживают члены семьи покойного.

В церемонии прощания с Б.Гаджиевым наряду с членами семьи приняли участие бывший президент клуба "Нефтчи", вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов, члены Комитета тренеров АФФА, президент "Кешлы" Заур Ахундов, руководство "Нефтчи", главный тренер Тарлан Ахмедов и футболисты, а также представители других клубов и футбольной общественности.

Затем тело покойного Б.Гаджиева для погребения было отвезено на кладбище в Кешля, где после джаназа-намаза его тело было предано земле.

Напомним, что родившийся 20 апреля 1959 года в Нахчыване Б.Гаджиев в 2006 году завоевал чемпионство Азербайджана с клубом "Баку", в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 привел к чемпионству и кубку Азербайджана "Нефтчи". Кроме того, он впервые вывел "Нефтчи" в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2012-2013. 8 февраля Б.Гаджиев перенес инфаркт. В Центральной клинической больнице ему на сердце установили два стента.

Аллах рехмет элесин!