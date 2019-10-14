Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс - Хорватия

Полузащитники "Реала" Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1).

Как сообщает Report, Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.

В этом эпизоде он нанес повреждение сопернику и травмировался сам. Покидая поле, Модрич не мог наступать на правую ногу. Хавбек был заменен на 90-й минуте матча, вместо него в игру вступил Милан Бадель.

Бэйл также получил травму. Он прихрамывал в концовке игры, однако главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не мог его заменить, так как уже произвел все три замены к тому моменту. В прошедшем матче Бэйл забил впервые за месяц.