"Бешикташу" засчитано техническое поражение

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции принял решение о назначении технического поражения 3:0 футбольному клубу "Бешикташ", не вышедшему на поле против "Фенербахче".

Как сообщает Report, согласно решению Комитета, в следующем году "Бешикташ" не будет допущен к играм кубка Турции.

Отметим, что 19 апреля матч полуфинала Кубка Турции по футболу "Фенербахче" - "Бешикташ" был приостановлен во втором тайме. Это связано с тем, что болельщики на 57-й минуте игры начали бросать на стадион посторонние предметы. Главный тренер команды Шенол Гюнеш получил травму головы.

Предыдущий матч завершился ничьей со счётом 2:2.

Напомним, что комитет принял решение о продолжении матча с 57-й минуты.