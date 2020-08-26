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"Бешикташ" выбыл из Лиги чемпионов

"Бешикташ" выбыл из Лиги чемпионов В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК со счетом 3:1 обыграл турецкий "Бешикташ"и вышел в следующий раунд.
Футбол
26 августа 2020 г. 01:37
Бешикташ выбыл из Лиги чемпионов

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК со счетом 3:1 обыграл турецкий "Бешикташ" и вышел в следующий раунд.

Как передает Report, встреча состоялась в Салониках на стадионе "Тумба". Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировали судьи на линиях Маттео Пассери и Дарио Чеккони.

Счет был открыт в начале матча - на 7-й минуте автором забитого мяча стал Христос Дзолис. В середине тайма преимущество греков увеличил Дзолис. Вскоре счёт до крупного довёл Димитриос Пелькас. На 37-й минуте разрыв в счете сократил Кайл Ларин.

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская "Црвена Звезда" со счетом 1:0 обыграла албанскую "Тирану". Победный гол на 61-й минуте забил Томане.

Лига чемпионов.

Второй квалификационный раунд

ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция) - 3:1 (3:1)

Голы: Цолис 7, Цолис 24, Пелкас 30 - Ларин 37

"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1 (0:0)

Гол: Томане 62.

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