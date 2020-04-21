"Бешикташ" возобновил тренировки

"Бешикташ" стал первым клубом, возобновившим тренировки после распространения в Турции пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, начавшие тренировки со вчерашнего дня 8 футболистов команды сегодня разминались на базе "Nevzat Demir".

На тренировке присутствовали Гекхан Генуль, Джанер Эркин, Гювен Ялчин, Неджип Уйсал, Тайлер Бойд, Атиба Хатчинсон и молодой вратарь Эрсин Дестаноглу.

На вчерашней тренировке были Бурак Йылмаз, Домогой Вида, Адем Льяич, Умут Найыр и Утку Ювакуран.

Отметим, что из-за применения 23 апреля в Турции 4-дневного комендантского часа, футболисты "Бешикташа" будут вынуждены проводить тренировки дома.