Турецкий клуб "Бешикташ" проведет товарищеский матч в Азербайджане.
Об этом Report сообщает со ссылкой на издание "Сабах".
Было отмечено, что Стамбульский клуб проведет товарищеские матчи в двух странах, а вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. "Черно-белые" проведут в Германии товарищеский матч с одним из местных клубов. В настоящее время ведутся переговоры с мюнхенской "Боруссией" и "Лейпцигом".
Воспитанники Шенола Гюнеша посетят Азербайджан в период с 9 по 30 апреля.