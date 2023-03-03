"Бешикташ" проведет товарищеский матч в Азербайджане

Турецкий клуб "Бешикташ" проведет товарищеский матч в Азербайджане.

Турецкий клуб "Бешикташ" проведет товарищеский матч в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание "Сабах".

Было отмечено, что Стамбульский клуб проведет товарищеские матчи в двух странах, а вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. "Черно-белые" проведут в Германии товарищеский матч с одним из местных клубов. В настоящее время ведутся переговоры с мюнхенской "Боруссией" и "Лейпцигом".

Воспитанники Шенола Гюнеша посетят Азербайджан в период с 9 по 30 апреля.