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    "Бешикташ" привлек в состав клуба футболиста сборной Сербии

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турецкий "Бешикташ" привлек в состав клуба футболиста итальянского "Торино" и сборной Сербии Адема Ляича.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, стамбульская команда договорилась с 27-летним полузащитником и его клубом.

    Сербский игрок в течение года будет выступать в "Бешикташе" на правах аренды.

    Его агент Марис Долович уже написал в соцсети о поездке вместе с футболистом в Стамбул.

    Отметим, что в последний раз Адем Ляич выступал в составе сборной Сербии на прошедшем в России чемпионате мира. 

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