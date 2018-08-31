"Бешикташ" привлек в состав клуба футболиста сборной Сербии

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турецкий "Бешикташ" привлек в состав клуба футболиста итальянского "Торино" и сборной Сербии Адема Ляича.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, стамбульская команда договорилась с 27-летним полузащитником и его клубом.
Сербский игрок в течение года будет выступать в "Бешикташе" на правах аренды.
Его агент Марис Долович уже написал в соцсети о поездке вместе с футболистом в Стамбул.
Отметим, что в последний раз Адем Ляич выступал в составе сборной Сербии на прошедшем в России чемпионате мира.
Təbriz QuliyevАвтор новости