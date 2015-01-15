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    "Бешикташ" приглашает в клуб ранее судимого футболиста

    Играющему в клубе Падерборн Сулейману Коч в 14 играх удалось трижды отличиться

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" готовится пригласить в свой состав футболиста "Падерборна" (Германия) Сулеймана Коча.

    Как сообщает Report, в ближайшее время состоится встреча между руководством клуба и главным тренером стамбульского "Бешикташа" Славеном Билич.

    25-летний Коч в 2011 году был осужден за ограбление и ранение человека. Суд приговорил его к 3 годам 9 месяцам тюрьмы, однако через год он вышел на свободу.

    Отметим, что с января 2014 года играющий в "Падерборне" Коч в 14 играх смог трижды отличиться.

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