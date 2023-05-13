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"Бешикташ" прибыл в Баку без трех футболистов

"Бешикташ" прибыл в Баку без трех футболистов Три игрока прибывшего в Баку на благотворительную игру против "Сабаха" турецкого клуба "Бешикташ" не примут участия в матче.
Футбол
13 мая 2023 г. 16:30
Бешикташ прибыл в Баку без трех футболистов

Три игрока прибывшего в Баку на благотворительную игру против "Сабаха" турецкого клуба "Бешикташ" не примут участия в матче.

Об этом Report рассказал главный тренер стамбульского клуба Шенол Гюнеш.

71-летний специалист отметил, что игру в Баку пропустят травмированные защитники Ромен Саисс, Артур Масуаку и Омар Коли. По его словам, в защите команды могут возникнуть трудности, так как все трое травмированных являются защитниками.

Матч между клубами "Сабах" и "Бешикташ" пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и стартует в 18:00.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Beşiktaş" üç futbolçusunu Bakıya gətirməyib

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