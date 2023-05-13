"Бешикташ" прибыл в Баку без трех футболистов

Три игрока прибывшего в Баку на благотворительную игру против "Сабаха" турецкого клуба "Бешикташ" не примут участия в матче.

Три игрока прибывшего в Баку на благотворительную игру против "Сабаха" турецкого клуба "Бешикташ" не примут участия в матче.

Об этом Report рассказал главный тренер стамбульского клуба Шенол Гюнеш.

71-летний специалист отметил, что игру в Баку пропустят травмированные защитники Ромен Саисс, Артур Масуаку и Омар Коли. По его словам, в защите команды могут возникнуть трудности, так как все трое травмированных являются защитниками.

Матч между клубами "Сабах" и "Бешикташ" пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и стартует в 18:00.



Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.