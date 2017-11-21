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    "Бешикташ" после ничьей с "Порту" обеспечил себе первое место в группе ЛЧ - ВИДЕО

    Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 1:1

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий «Бешикташ» и португальский «Порту» сыграли вничью.

    Как передает Report, встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 1:1.

    Благодаря этой ничьей «Бешикташ» досрочно обеспечил себе первое место в группе G и выступит в плей-офф Лиги чемпионов.

    В 23:45 начнётся другой матч этой группы с участием «Монако» и «РБ Лейпциг».

    Турнирная таблица группы G: 1. «Бешикташ» — 11 очков (5 матчей); 2. «Порту» — 7 (5); 3. «РБ Лейпциг» — 4 (4); 4. «Монако» — 2 (4).

    Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

    Бешикташ – Порту 1:1

    Голы: 0:1 – Фелипе – 29, 1:1 – Талиска – 41

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