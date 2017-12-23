"Бешикташ" подписал контракт с футболистом сборной Хорватии

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" включил в свой состав футболиста сборной Хорватии Домагоя Вида.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, с 28-летним центральным защитником подписан контракт сроком на 3,5 года.

Деньги за трансфер выплачены не будут, поскольку срок контракта Вида с Киевским "Динамо" истек. Хорватский футболист 3 января 2018 года присоединится к сборам "Бешикташ" в Анталии.

Отметим, что ранее Д.Вида выступал в клубах "Осиек", загребском "Динамо" и немецком "Байер". С 2010 года он выступал за сборную Хорватии, где футболист провёл 42 игры и забил 1 гол.