 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Бешикташ" подписал контракт c Вагнер Лавом на 2,5 года

    Сумма трансфера составит € 3,7 млн.

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав сменил один турецкий клуб на другой.

    Как передает Report, 33-летний футболист перешёл из «Аланьяспора» в «Бешикташ».

    Согласно информации, опубликованной на официальном сайте стамбульского клуба, бразилец подписал контракт до конца сезона-2019/20. Других подробностей сделки нет.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 3,7 млн.

    В прошлом сезоне Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах. В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате 14 игр и забил 10 голов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi