"Бешикташ" подписал контракт c Вагнер Лавом на 2,5 года

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав сменил один турецкий клуб на другой.

Как передает Report, 33-летний футболист перешёл из «Аланьяспора» в «Бешикташ».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте стамбульского клуба, бразилец подписал контракт до конца сезона-2019/20. Других подробностей сделки нет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 3,7 млн.

В прошлом сезоне Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах. В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате 14 игр и забил 10 голов.