"Бешикташ" перед матчем с "Сабах" обратился к болельщикам

Турецкий "Бешикташ" поделился публикацией перед матчем с бакинским "Сабахом".

Турецкий "Бешикташ" поделился публикацией перед матчем с бакинским "Сабахом".

Как сообщает Report, в видеоролик включены мнения местных и иностранных футболистов стамбульского клуба.

Игроки обратились к болельщикам по поводу благотворительного матча и пригласили их на стадион.

Отметим, что поединок "Сабах" - "Бешикташ", который состоится 13 мая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00.

Все доходы от матча будут направлены в качестве помощи пострадавшим от землетрясений в Турции.