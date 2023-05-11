"Бешикташ" перед матчем с "Сабах" обратился к болельщикам

Турецкий "Бешикташ" поделился публикацией перед матчем с бакинским "Сабахом".
Как сообщает Report, в видеоролик включены мнения местных и иностранных футболистов стамбульского клуба.
Игроки обратились к болельщикам по поводу благотворительного матча и пригласили их на стадион.
Отметим, что поединок "Сабах" - "Бешикташ", который состоится 13 мая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00.
Все доходы от матча будут направлены в качестве помощи пострадавшим от землетрясений в Турции.