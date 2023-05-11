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"Бешикташ" перед матчем с "Сабах" обратился к болельщикам

"Бешикташ" перед матчем с "Сабах" обратился к болельщикам Турецкий "Бешикташ" поделился публикацией перед матчем с бакинским "Сабахом".
Футбол
11 мая 2023 г. 23:44
Бешикташ перед матчем с Сабах обратился к болельщикам

Турецкий "Бешикташ" поделился публикацией перед матчем с бакинским "Сабахом".

Как сообщает Report, в видеоролик включены мнения местных и иностранных футболистов стамбульского клуба.

Игроки обратились к болельщикам по поводу благотворительного матча и пригласили их на стадион.

Отметим, что поединок "Сабах" - "Бешикташ", который состоится 13 мая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00.

Все доходы от матча будут направлены в качестве помощи пострадавшим от землетрясений в Турции.

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Версия на азербайджанском языке "Beşiktaş"ın futbolçuları "Sabah"la xeyriyyə matçı barədə çağırış ediblər

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