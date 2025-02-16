"Бешикташ" отклонил предложение "Спартака" по покупке Жедсона за €25 млн

Президент турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Сердал Адали отклонил предложение московского "Спартака" по покупке португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

Президент турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Сердал Адали отклонил предложение московского "Спартака" по покупке португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

Как передает Report , об этом сообщил портал Karakartal.

Отмечается, что решение является окончательным.

Ранее журналистка Тугба Хаджибайрамоглу сообщила, что "Спартак" предложил 26-летнему Фернандешу зарплату в размере €4 млн в год, что убедило полузащитника согласиться на переезд в российский клуб. Отмечалось, что руководство красно-белых предложило "Бешикташу" €25 млн, однако окончательное решение о переходе должен был принять президент турецкой команды.

Отметим, что Фернандеш выступает за "Бешикташ" с лета 2022 года. В составе команды игрок провел 114 матчей в различных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.