 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Бешикташ" осуществляет трансфер футболиста из "Фенербахче"

    Между сторонами достигнуто соглашение

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" готовится к новому трансферу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, "черно-белые" ведут переговоры с Гёкханом Гёнулем, срок контракта которого с "Фенербахче" истекает. 

    Сообщается, что между сторонами достигнуто соглашение. В ближайшие дни трансфер будет официально обнародован.

    Отметим, что Гёкхан Гёнуль выступает в "Фенербахче" с 2007 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi