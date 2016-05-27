"Бешикташ" осуществляет трансфер футболиста из "Фенербахче"

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Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" готовится к новому трансферу.
Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, "черно-белые" ведут переговоры с Гёкханом Гёнулем, срок контракта которого с "Фенербахче" истекает.
Сообщается, что между сторонами достигнуто соглашение. В ближайшие дни трансфер будет официально обнародован.
Отметим, что Гёкхан Гёнуль выступает в "Фенербахче" с 2007 года.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости